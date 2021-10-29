Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил третью очередь рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Руководителю республики рассказали об итогах работы комплекса. Так, уже завершено строительство и идет монтаж технологического оборудования 3-й очереди рыбоводного комплекса, в которой планируется выращивать 100 тонн радужной форели навеской 1,8-2 кг и 2 млн штук малька форели по датской технологии.

Также планируется развивать туристско-рекреационный комплекс «Эко-Парк Биосфера». Уже приступили к созданию инфраструктуры: ресепшн, ресторан, домики.

Планируется вложение инвестиций порядка 2,5 млрд рублей, будет создано 250 рабочих мест.

Руководство рыбоводного комплекса обратилось к Президенту РТ с просьбой помочь в вопросах оформления земель. Рустам Минниханов дал соответствующее поручение.

Также для развития комплекса необходимо обеспечить качественной электроэнергией необходимой мощности, достаточным объемом газа. Президент РТ поручил профильным министерствам и организациям поддержать в этом вопросе комплекс и ускорить работу.