Рустам Минниханов посетил TEXNOPARK в Ташкенте

Пребывая в Узбекистане с рабочим визитом, Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой ООО «TEXNOPARK» в Ташкенте. Высокому гостю показали производства и рассказали о планах развития технопарка.

ООО «TEXNOPARK» включает группу промышленных предприятий, ориентированных на реализацию задач по созданию высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Сейчас здесь работают более 5 тыс. сотрудников.

«С учетом новых производств, которые будут открыты в этом году, а также логистического центра, ООО „TEXNOPARK“ станет наиболее продвинутым и перспективным комплексом в Центральной Азии по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции широкого ассортимента, ориентированной на внутренний и внешний рынки», — отметила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Сейчас на территории технопарка работают 10 производств, среди них – выпуск электронных приборов учета газа, бытовых холодильников, лифтов и эскалаторов, водяных насосов, промышленных кондиционеров и систем охлаждения и др.