Рустам Минниханов посетил стенд Ростсельмаш на выставке «ТатАгроЭкспо 2023»

Большой выставочный стенд компании Ростсельмаш в рамках V специализированной сельскохозяйственной выставки «ТатАгроЭкспо 2023» посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Руководителю республики представили современные модели агромашин, а также платформу агроменеджмента РСМ Агротроник и электронные системы для повышения производительности полевых работ.





Стенд агромашин Ростсельмаш стал одним из первых, посещенных Раисом Татарстана в ходе осмотра выставки. В настоящее время компания широко представлена на территории республики, ее техника вносит свой вклад в получение богатого урожая татарстанскими аграриями.

«Большой популярностью у аграриев Татарстана пользуются тракторы Ростсельмаш 2000-й серии мощностью до 430 л. с. в богатой стандартной комплектации — это сдвоенные колеса, пневмокомпрессор, светодиодное освещение, РСМ Агротроник и другие преимущества. Также спросом пользуются высокопроизводительные кормоуборочные комбайны F серии, в Актанышском районе республики высокая концентрация данных машин. Еще одна востребованная машина — зерноуборочный комбайн RSM 161, он обеспечивает качественный обмолот зерна и высокие показатели наработки за смену», — рассказал Минниханову директор департамента продаж компании Ростсельмаш Константин Ряснов.

Наряду с самой техникой в современном сельском хозяйстве немаловажную роль играет и автоматизация процессов. Оснащение машин Ростсельмаш системой точного земледелия РСМ Агротроник позволяет решить сразу несколько важных задач, стоящих перед аграрными предприятиями: безопасность механизаторов техники, фиксация проделанной работы, аналитика данных и многое другое. Система датчиков в агромашинах предоставляет всю актуальную информацию в режиме реального времени, значительно повышая эффективность производственных процессов.

«На протяжении последних лет уже в базовой комплектации для наших машин доступна платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Она нацелена на улучшение работы аграриев, упрощая их ежедневный труд через цифровизацию. Например, в системе есть опции, которые позволяют оберегать механизаторов. Датчики считывают биометрию лица, и, если человек начинает уставать, раздается голосовое оповещение. Если же механизатору стало плохо либо он заснул, система автоматически остановит машину во избежание аварии», — пояснил Андрей Ряпин. В заключение он подчеркнул, что в основе цифровой системы агромашин Ростсельмаш лежат программные разработки от собственных инженеров компании.





Агромашины компании не первый год успешно используются аграриями Татарстана, которые на практике убедились в их производительности и функциональности. В этом году очередным обладателем новых тракторов Ростсельмаш 2375 стало крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Нуриев» Апастовского района Татарстана.

«В этом году мы впервые начинаем работать в полях, будем выращивать зерновые. Для старта работы решили приобрести именно технику Ростсельмаш, поскольку это отечественный производитель. Для нас важно иметь надежное сервисное обслуживание и доступ к комплектующим. В сельском хозяйстве сейчас очень много цифровых решений, это целая наука, и система РСМ Агротроник поможет нам следить за своей техникой, ее состоянием и производительностью. Это сильно упростит нашу работу и будет нам только в помощь. РСМ Агротроник идет в нужном направлении», — рассказал глава КФХ Алмаз Нуриев.

Получая ключи от техники, фермер поблагодарил компанию за высокое качество и удобство обслуживания клиентов. «Звонил разным дилерам. Позвонил дилеру Ростсельмаш в республике Татарстан, в компанию АРТ, понравилось отношение менеджеров. Как они дали обратную связь, всё объяснили, показали. Тем более что это отечественный производитель, сейчас это очень важно. Можно купить и импортную технику, но ведь ее нужно еще и обслуживать. А нужно обслуживать быстро, потому что сельское хозяйство не предполагает долгого принятия решений», — объяснил свой выбор Алмаз Нуриев.

Успешной эксплуатации агромашин способствует качественный выездной и стационарный сервис по их обслуживанию. «У нас большой дилерский центр с сервисной зоной, а также есть филиал в Набережных Челнах. Помимо обеспечения местных аграриев всеми необходимыми для работы в поле агромашинами, мы поставляем клиентам оригинальные запчасти от производителя, проводим сервисное обслуживание и оперативно реагируем на обращения, что особенно важно в сжатые сроки полевых работ», — отметил Константин Вотинцев — руководитель отдела продаж техники компании АРТ, официального дилера Ростельмаш.