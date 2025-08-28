Рустам Минниханов посетил семейный праздник в честь 10-летия «Салават Купере»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жилому району «Салават Купере» исполнилось 10 лет, в честь чего для жителей организовали грандиозный семейный праздник в одноименном парке. Народные гуляния, посвященные юбилею района и 30-летию Госжилфонда, посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня, в канун празднования Дня Татарстана и Дня города Казани, мы отмечаем еще одно большое событие – 30 лет назад был создан Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана», – заявил Минниханов.

Минниханов напомнил, что решение о его создании было принято Первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в один из самых сложных периодов новейшей истории нашей страны.

«Как показало время, это было очень своевременное и нужное решение», – заявил Минниханов.

По его словам, это позволило сохранить темпы строительства и разработать инновационные механизмы обеспечения граждан жильем. Впоследствии они стали примером для других регионов и до сих пор не имеют аналогов.

«Госжилфонд прошел впечатляющий путь развития, став уникальным институтом по решению жилищных вопросов граждан», – заявил Раис Татарстана.

Он напомнил, что первой республиканской программой, выполнение которой было возложено на Госжилфонд, стала Программа ликвидации ветхого жилья, беспрецедентная по своим масштабам. За короткий срок было введено 2,7 млн квадратных метров жилья, и около 50 тыс. семей переехали из аварийных, неблагоустроенных домов в современные, комфортабельные квартиры со всеми удобствами. Это значительно повысило качество их жизни.

Минниханов подчеркнул, что проделанную работу высоко оценил Президент России Владимир Путин.

Кроме того, с 2005 года в Татарстане реализуется уникальная программа социальной ипотеки. За это время введено более 8 млн квадратных метров, и новоселье справили свыше 135 тыс. семей работников систем образования, медицины и культуры.

Большой вклад Фонд вносит и в развитие промышленности. Фонд реализует уникальную программу арендного жилья, которая позволяет оперативно решать задачи предприятий по обеспечению работников комфортными квартирами.

«Важно, что мы не просто строим отдельные дома, а создаем целые микрорайоны, наполненные всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Яркий пример –один из самых масштабных проектов Госжилфонда – ваш микрорайон «Салават Купере», заложенный десятилетие назад и превратившийся сегодня в благоустроенный, современный уголок республики», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что за это время здесь введено в эксплуатацию 78 жилых домов на более чем 17 тыс. квартир, девять детских садов, четыре современные школы и самая большая многопрофильная поликлиника в республике, способная принимать 750 посетителей за смену.

Минниханов не обошел вниманием и новый благоустроенный парк, на месте которого еще несколько лет назад был пустырь.

«Мы услышали пожелания жителей микрорайона и построили на этом месте современное пространство, которое стало очень популярным. Это наглядный пример комплексного подхода к созданию комфортной городской среды», – подчеркнул Раис республики.

В заключение он напомнил, что текущий год объявлен в нашей стране и республике Годом защитника Отечества.

«В его рамках рад сообщить о запуске новой важной программы по предоставлению жилья участникам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря этому защитники Отечества, а также члены их семей получают первоочередное право выбора жилого помещения в рамках программы социальной ипотеки. Это решение – наш вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной», – резюмировал Минниханов.

Руководитель Госжилфонда РТ Марат Зарипов, в свою очередь, отметил, что за десять лет в «Салават Купере» введено более 1 млн квадратных метров жилья, и до выполнения плана в 1,5 млн осталось 5-7 лет.

«Для выполнения плановых показателей, а это 1,5 млн квадратных метров жилья, где будет проживать около 80 тыс. человек, осталось 5-7 лет. Язык не поворачивается назвать это микрорайоном, потому что население будет соответствовать малым городам республики», – заявил Зарипов.

Он также обратился к гостям праздника с обещанием строить комфортное и удобное жилье, соответствующее всем современным требованиям, и пожелал счастья и здоровья всем собравшимся.

Сам праздник прошел в новом благоустроенном парке. Для жителей района подготовили обширную культурную программу. Так, на территории расположилось множество точек активности для детей и их родителей: скейт-парк, йога, воркаут и многое другое.

На территории всего парка организаторы разместили фотовыставку, рассказывающую обо всех этапах создания жилого района: от закладки первых домов до последних проектов этого года.

На центральной сцене прошел праздничный концерт с участием популярных артистов Татарстана и творческих коллективов республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой