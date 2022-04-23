Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня сельскохозяйственную ярмарку, прошедшую в агропромпарке «Казань». Руководитель РТ ознакомился с ассортиментом и ценами на продукцию, а также побеседовал с продавцами и покупателями.

На ярмарке была представлена продукция из трех районов Татарстана — Балтасинского, Нурлатского и Сабинского. Также в ней участвовал ряд сельхозпредприятий республики.

«Всего было завезено товаров на 14 млн рублей. В том числе картофель и овощи — 25,3 тонны, говядина — 6,5 тонны, мясо птицы — 1 тонна, разливное молоко — 9,3 тонны, сыры — 1,1 тонны, сливочное масло — 1,2 тонны, сахар — 60 тонн, мука — 8 тонн, крупы — 4 тонны, яйца — 72,4 тыс. шт», — сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Традиционные сельхозярмарки стартовали в Татарстане с 19 марта.