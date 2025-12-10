Рустам Минниханов посетил промышленный парк JAFZA в ОАЭ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в рамках визита в ОАЭ посетил промышленный парк Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханову продемонстрировали морской терминал, а также технологию, позволяющую управлять выгрузкой и погрузкой контейнеров в онлайн-режиме через специальное приложение.

Jebel Ali Free Zone (JAFZA) – Свободная экономическая зона, расположена на крайнем западе Дубая недалеко от Абу-Даби. В ней расположены предприятия таких отраслей, как логистика, электроника, автомобильная промышленность, нефтехимия и многие другие.