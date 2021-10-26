Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ПАО «Туполев» в Москве. Он осмотрел музей предприятия, экспозицию, рассказывающую об истории и основных вехах предприятия.

«В музейной зоне сегодня с участием Рустама Минниханова была открыта памятная доска Михаилу Шидловскому», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Также Президент РТ и сопровождающие его лица ознакомились с основными производственными корпусами предприятия, включая и те, которые на сегодня находятся в процессе ремонта и модернизации.

Рустам Минниханов оставил запись в Книге почетных гостей.

В сентябре 2021 года Президент Татарстана возглавил Совет директоров ПАО «Туполев».

Фото: пресс-служба Президента РТ.