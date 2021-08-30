Рустам Минниханов посетил один из домов проблемного ЖК «МЧС»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня один из завершенных домов ЖК «МЧС» по улице Губкина. Этот ЖК — один из самых сложных объектов, строительство которого охватывает интересы более 2 тыс. дольщиков Казани, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Дом, который сегодня посетил Рустам Минниханов, решит проблему свыше 700 дольщиков. Президент Татарстана поздравил казанцев, которые будут здесь жить, с предстоящим новосельем.

Он напомнил, что в республике ведется активная работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Так, в период с 2007 года было завершено 139 проблемных домов, жителями которых стали около 18 тыс. человек. За последний год было введено семь самых сложных объектов, один из которых — ЖК «МЧС».

«Это большая программа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особую такую давал задачу — решить эту проблему (обманутых дольщиков — прим. Т-и) по всей стране. И эта проблема, она решается. У нас осталось еще два проблемных объекта — они новые... Да, это требует больших денег, это требует огромных финансовых ресурсов поддержки федерального центра, и, конечно, республика здесь потратилась. Но обеспечение жильем наших граждан — это главная задача», — подчеркнул Президент Татарстана, обращаясь к жителям ЖК.

Напомним, предпоследний дом проблемного ЖК был сдан 13 августа.