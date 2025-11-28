news_header_top
Общество 28 ноября 2025 13:54

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Свой пост Галимова сопроводила видео, где Минниханов разговаривает с продавцами и жителями Казани, а также оценивает товары. Так, Раис РТ обратил внимание на дубовый веник у одного из прилавков, а в разговоре с жителем Казани похвалил купленные им яблоки.

«Если вам нужны хорошие продукты, вы знаете, кого брать с собой на рынок», – пишет Галимова.

Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой

