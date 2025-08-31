Рустам Минниханов посетил обновленный мемориальный комплекс в Елабуге

В рамках рабочей поездки в Елабугу Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный мемориальный комплекс на площади Памяти. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Первый мемориал на этом месте был открыт в 1970 году, а к 50-летию Великой Победы площадь была реконструирована, и новый мемориал торжественно открыли 9 мая 1995 года.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне муниципалитетом был подготовлен эскизный проект по капитальному ремонту мемориала воинам-елабужанам, погибшим в годы войны, с установкой обелиска погибшим участникам специальной военной операции.

В ходе благоустройства также была обустроена новая площадка на улице Гассара, которая стала частью сквера, посвященного труженикам тыла.

Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню и встретился с ветеранами специальной военной операции, которые сегодня служат в рядах добровольной народной дружины и помогают обеспечивать безопасность.