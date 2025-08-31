Рустам Минниханов посетил обновленную центральную районную больницу Елабуги

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Елабуге, где посетил центральную районную больницу, открывшуюся после капитального ремонта. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Медицинское учреждение ежегодно обслуживает более 78 тыс. человек. В ЦРБ развернуто 285 коек круглосуточного пребывания и 143 койки дневного стационара.

В рамках капитального ремонта полностью обновлены системы электроснабжения, водо- и теплоснабжения, водоотведения, проведены работы по внутренней и наружной отделке здания, заменены окна, двери, сантехника, вентиляция и пожарная сигнализация. Также привели в соответствие с санитарными нормами процедурные кабинеты, палаты и рабочие места сотрудников.

Во время визита Рустам Минниханов пообщался с персоналом ЦРБ и ознакомился с условиями работы медицинского учреждения.