news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 12:39

Рустам Минниханов посетил обновленную центральную районную больницу Елабуги

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов посетил обновленную центральную районную больницу Елабуги
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Елабуге, где посетил центральную районную больницу, открывшуюся после капитального ремонта. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Медицинское учреждение ежегодно обслуживает более 78 тыс. человек. В ЦРБ развернуто 285 коек круглосуточного пребывания и 143 койки дневного стационара.

В рамках капитального ремонта полностью обновлены системы электроснабжения, водо- и теплоснабжения, водоотведения, проведены работы по внутренней и наружной отделке здания, заменены окна, двери, сантехника, вентиляция и пожарная сигнализация. Также привели в соответствие с санитарными нормами процедурные кабинеты, палаты и рабочие места сотрудников.

Во время визита Рустам Минниханов пообщался с персоналом ЦРБ и ознакомился с условиями работы медицинского учреждения.

#Рустам Минниханов #елабуга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025