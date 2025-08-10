Новое пожарное депо в Высокой Горе обеспечит защиту четырех сельских поселений Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел внутренние помещения нового пожарного депо в Высокой Горе и пообщался с местными офицерами МЧС.

«Сегодня мы открываем новый пост для государственного учреждения "Пожарная охрана Республики Татарстан" в поселке Высокая гора. Он оборудован по всем необходимым требованиям: помещения, средства связи, техника. Этой сфере в регионе уделяется очень большое внимание. В этом году за счет бюджета Татарстана планируется приобретение 18 единиц техники», – отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Он напомнил, что в Татарстане принята программа по строительству и капитальному ремонту пожарных депо с общей суммой финансирования более 500 млн рублей. По ней строятся две пожарные части, а также ремонтируются ряд подразделений.

Личный состав отдельного поста противопожарной службы на Высокой Горе – 23 человека.

Пожарное подразделение будет осуществлять перекрытие населенных пунктов Красносельского, Высокогорского, Чернышевского и Усадского сельских поселений в 12-километровой зоне.