Рустам Минниханов посетил крытую часть казанского экстрим-парка «Урам»

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана посетил крытую часть казанского экстрим-парка "Урам", где сегодня стартовал одноименный фестиваль уличной культуры. Он осмотрел спортивные сооружения, пообщался с молодежью, а также посмотрел на BMX-шоу.

Фестиваль объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства. В течение двух дней в экстрим-парке пройдут соревнования по ВМХ, самокату, паркуру, скейтборду и фингерборду, образовательные лекции и мастер-классы в области уличной культуры, шоу профессиональных райдеров, показ танцевального перформанса, Кубок УРАМа по брейкингу, а также концертная программа.

«Сегодня большой праздник для молодежи. На разных площадках крытой части нашего экстрим-парка пройдет множество мероприятий, которые востребованы у уличных сообществ: контесты, соревнования, творческие предоставления и многое другое», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Он сообщил, что фестиваль можно считать официальным открытием крытой части парка, и теперь казанский экстрим-парк стал крупнейшим в Европе.

Президенту Татарстана продемонстрировали танцевальные классы, экологичный маркет, первый в мире бетонный боул под крышей, а также другие уникальные залы, которые есть в крытой части экстрим-парка «Урам».

В завершении Рустам Минниханов посмотрел мультемидийное шоу с участием уличных танцевальных коллективов и спорстменов экстрималов.

«Замечательный фестиваль, очень рад, что здесь собралось такое большое количество молодых людей. Мы провели классное световое шоу, я такого ещё не видел. Все очень красиво и классно», — отметил BMX-райдер из Казани, участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев.

Фестиваль будет проходить в парке «Урам» 18 и 19 декабря. На нем пройдут мастер-классы и лекции по различным направлениям, связанным с уличной культурой, а также соревнования по киберспорту и паркуру. Вход на фестиваль свободный, но нужно иметь QR-код.

Планируется, что за два дня мероприятия посетят около 1000 человек. Также в мероприятиях примут участие 15 представителей из 7 субъектов Российской Федерации: Самарской, Калининградской, Челябинской областей, Краснодарского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга и Москвы.