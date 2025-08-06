Рустам Минниханов посетил краеведческий музей Кукморского района

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Кукморский район Рустам Минниханов посетил краеведческий музей, расположенный в здании бывшей фабрики валяльной обуви товарищества братьев Родигиных. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Музей открылся 8 мая 1995 года, а уже в 1997-м здание было внесено в реестр архитектурных памятников.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису республики представили основные экспозиции музея, среди которых – выставки, посвященные истории образования Кукморского района, его предприятиям, а также родословной известных уроженцев, включая семью Утямышевых и писателя Чингиза Айтматова.