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Общество 6 августа 2025 13:18

Рустам Минниханов посетил краеведческий музей Кукморского района

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Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Кукморский район Рустам Минниханов посетил краеведческий музей, расположенный в здании бывшей фабрики валяльной обуви товарищества братьев Родигиных. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Музей открылся 8 мая 1995 года, а уже в 1997-м здание было внесено в реестр архитектурных памятников.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису республики представили основные экспозиции музея, среди которых – выставки, посвященные истории образования Кукморского района, его предприятиям, а также родословной известных уроженцев, включая семью Утямышевых и писателя Чингиза Айтматова.

#Рустам Минниханов #кукморский район
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