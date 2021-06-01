Рустам Минниханов посетил детский лагерь «Восток» в Казани перед началом первой смены

Президент Татарстана Рустам Минниханов в день защиты детей посетил лагерь «Восток», который впервые открыл свои двери для отдыхающих после капитального ремонта по программе «Лето- детям». Он был построен в 1969 году в честь десятилетия создания корабля-спутника «Восток-1» и посвящен космической тематике.

Минниханов осмотрел новые жилые корпуса, медпункт, клуб и столовую в лагере. Кроме того, отдыхающие, которые приехали вчера, подготовили небольшой музыкальный пролог.

«Когда ехал сюда, даже не мог представить, что у нас появился такой современный лагерь. Здесь созданы все условия для того, чтобы интересно провести летние каникулы. В Татарстане мы много работаем в части организации летнего отдыха и системы образования в целом. Хочу пожелать, чтобы наша республика и страна в целом процветала, а у детей были хорошие перспективы», - обратился к детям руководитель Татарстана.

Рустам Минниханов поздравил их с днём защиты детей и открытием смены, а также вспомнил о том, как сам ещё ребенком проводил летние каникулы в детских лагерях

«Я сам только два раза был в лагере. Уже прошло много времени, но я все время вспоминаю, сколько друзей там нашел и как мы проводили время», - поделился Президент РТ.

За полувековую историю лагеря «Восток» там отдохнуло более 30 тыс. детей и подростков. В 2020 году он был полностью реконструирован по программе реновации «Лето - детям». Здесь появились семь новых спальных корпусов, столовая, спортивная площадка, клуб, а также благоустроена территория. В оформлении использовалась традиционная для лагеря космическая тематика. Так, на каждом корпусе изображён портрет знаменитого космонавта или конструктора, таких как Сергей Королев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и многие другие.

«В этом году детский лагерь «Восток» впервые в обновленном и современном виде открывается для детей. За все лето мы планируем провести четыре смены, в каждой из которых здесь отдохнут порядка 200 детей. Искренне надеемся, что они получат максимум положительных эмоций, новые навыки и удовольствие», - сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Всего за лето в лагерях Татарстана отдохнут около 183 тыс. детей и подростков, напомнил Фаттахов.

Отдыхающие въехали на территорию лагеря ещё вчера и уже были готовы поделиться первыми впечатлениями от увиденного.

«Мы приехали только вчера. Это самый лучший лагерь. Я и до этого был в других, но здесь круче всего. Здесь большая комната, интересные мероприятия и тема космоса мне очень интересна», - отметил пятиклассник Елисей Янов.

Напомним, что по программе реновации лагерей «Лето - детям», в республике за два года отремонтировали 23 учреждения, всего же за пять лет должно быть обновлено 94 лагеря.