Рустам Минниханов посетил детские лагеря в Тукаевском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Тукаевский район осмотрел территорию оздоровительного лагеря «Следопыт», находящегося в нерабочем состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Лагерь был построен в 1988 году и рассчитан на 560 мест, однако за прошедшие десятилетия здание и инфраструктура пришли в упадок и сегодня требуют капитального ремонта. Лидеру республики представили проект восстановления объекта — в планах привести в порядок девять корпусов. Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам приступить к работам и благоустройству территории.

Фото: Пресс-служба Раиса РТ

Также в рамках визита Раис республики посетил расположенный неподалёку работающий лагерь «Звёздный». Он осмотрел условия проживания, оценил работу пищеблока и пообщался с отдыхающими детьми.

Фото: Пресс-служба Раиса РТ

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой