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Ру Тат
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9 октября 2021  17:00

Рустам Минниханов посетил Центр авиамоделизма в Верхнеуслонском районе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «Центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА» в селе Каинки Верхнеуслонского района республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью Учебно-испытательного центра, побывал на полигоне, а также ему представили некоторые модели беспилотных летательных аппаратов, рассказали об их технических характеристиках и о выносных наземных станциях управления БЛА.

Центр авиамоделизма создан казанским предприятием «ЭНИКС» — одним из российских разработчиков и производителей комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Изначально АО «ЭНИКС» шефствовало над кружками авиамоделистов Казани, а затем, в 2016 году, был создан учебно-испытательный, где юные авиастроители создают модели беспилотных летательных аппаратов, изучают опыт специалистов.

#рустам минниханов
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