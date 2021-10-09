Рустам Минниханов посетил Центр авиамоделизма в Верхнеуслонском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «Центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА» в селе Каинки Верхнеуслонского района республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью Учебно-испытательного центра, побывал на полигоне, а также ему представили некоторые модели беспилотных летательных аппаратов, рассказали об их технических характеристиках и о выносных наземных станциях управления БЛА.

Центр авиамоделизма создан казанским предприятием «ЭНИКС» — одним из российских разработчиков и производителей комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Изначально АО «ЭНИКС» шефствовало над кружками авиамоделистов Казани, а затем, в 2016 году, был создан учебно-испытательный, где юные авиастроители создают модели беспилотных летательных аппаратов, изучают опыт специалистов.