Рустам Минниханов посетил благоустроенный городской пляж в Елабуге

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки посетил благоустроенный городской пляж в Елабуге. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе работ проведены расчистка водоема, намыв песка и отсыпка дамбы. Территория оснащена системами электроснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, а также сетями водоснабжения и водоотведения.

На пляже обустроены зоны отдыха: установлены трибуны, скамейки, урны, кабинки для переодевания, душевые стойки, спасательная вышка и будка охраны. Для посетителей оборудованы детская площадка, велосипедная парковка и информационный стенд.

С 2020 по 2025 год Елабуга претерпела значительные изменения благодаря реализации масштабных программ благоустройства. Город получил новые дворы по программе «Наш двор», обновленную историческую часть, 44 км отремонтированных дорог и благоустроенные въезды, а также модернизированную социальную инфраструктуру, включая реконструкцию ЦРБ.

Развитие Елабуги стало частью стратегии Татарстана по формированию комфортной городской среды. Руководство республики уделяет особое внимание инфраструктурным преобразованиям, рассматривая их как основу повышения качества жизни и стимул для экономического роста.