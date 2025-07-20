Рустам Минниханов посетил 14-й Международный форум «Сәләт»

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил 14-й Международный молодежный образовательный форум «Сәләт», который традиционно объединяет талантливую молодежь со всего региона и других республик, об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В летний сезон в этом году планируется реализация 25 профильных смен в муниципальных районах Республики Татарстан, Чувашии и Республике Крым с общим охватом 2 960 детей и 600 вожатых.

Рустам Минниханов ознакомился с работой фестивальных площадок форума. Тут развернулись мастерские: по изготовлению дизайнерского мерча с татарской айдентикой , столярному делу, программированию и робототехнике.

Кроме того, организованы татарские фольклорные игры.

В завершении состоялась встреча с участниками сообщества «Сәләт» разных лет. Рустам Минниханов поприветствовал участников форума. Он отметил, что в будущем году движение Сәләт отметит юбилей – 30 лет.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

«За это время движение выросло и по масштабам, и по количеству участников, а самое главное по содержанию», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«В Татарстане дети и молодежь всегда находятся в центре внимания. Все достижения республики — это результат вашей энергии и ваших идей. Здесь всё работает как единая система — и стартапы, и культурные мероприятия, — чтобы каждый ребёнок, каждый студент мог реализовать свою мечту», — отметил Глава Республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой