Рустам Минниханов поручил ускорить работу по выплате пособий на детей 8–17 лет

фото: пресс-служба Президента РТ

С 11 мая в России началась выплата ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. За два дня нуждающиеся семьи получили уже 271,8 млн рублей, рассказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Руководитель РТ напомнил, что при выплате пособий 40% средств выделяются из бюджета Татарстана, а 60% — России.

Он подчеркнул, что необходимо проводить разъяснительную работу среди татарстанцев, максимально быстро рассматривать поступающие от них заявления и обеспечить оперативное перечисление средств.

Воспользоваться данной выплатой смогут 79 380 татарстанских семей, заявил ранее управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин. Чтобы получить ее, необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ либо клиентские центры ПФР.

Напомним, что пособие выплачивается по поручению Президента России Владимира Путина. Его размер составит в среднем от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Он будет рассчитан с учетом ситуации в конкретной семье: сумма может быть равна 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.