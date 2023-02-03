Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по совершенствованию пассажирских перевозок. Об этом руководитель республики заявил на итоговом заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Миндортрансу и руководителям муниципалитетов следует активнее работать в части совершенствования пассажирских перевозок, повышения эффективности расходования бюджета отрасли, а также привлечения частных инвестиций. Задача—– создать качественную, сбалансированную, устойчивую и экономически эффективную систему. Необходимо снижать затраты на перевозки путем рационального планирования маршрутной сети и использования парка подвижного состава», — сказал Президент РТ.

В транспортной стратегии России до 2023 года поставлена задача обеспечить доступность и качество услуг для населения в соответствии со стандартами, подчеркнул Минниханов. «Для большинства городов пассажирский транспорт является одной из основных отраслей жизнеобеспечения, обеспечивает доступность передвижения незащищенных слоев населения. Современные требования к транспорту таковы, что только совершенствование отрасли и внедрение инновационных технологий способно обеспечить его бесперебойную и рентабельную работу», — отметил он.

Президент РТ напомнил, что с 2018 года действует программа субсидирования сельских маршрутов. Но, по его словам, зачастую даже выделенные средства не используются полностью.

«Главам муниципалитетов необходимо уделить особое внимание работе общественного транспорта и повышению качества услуг, сделать удобной сельскую маршрутную сеть, разработать транспортные модели во всех муниципалитетах. Необходимо работать над включением автотранспортных предприятий в федеральные проекты», — заметил он.

Что касается речного транспорта, то, по мнению Минниханова, «нужно максимально использовать выгодное географическое положение республики». «Сама природа требует развивать водные туристические маршруты. Важно расширить маршрутную сеть пригородных пассажирских перевозок речным транспортом», — убежден он.

Президент РТ добавил, что необходимо также привести в порядок существующий парк теплоходов, чтобы «они соответствовали потребительским свойствам», а также продолжить работу по приведению в нормативное состояние причальной инфраструктуры, организовать реконструкцию и капитальный ремонт дебаркадеров.

Говоря о воздушном транспорте, Минниханов упомянул, что разработан мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года. «Аэропорт должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, странами СНГ и Европой. Новые возможности для развития аэропорта дает открытие первого в России Бондового склада совместно с Почтой России. Надеемся, что проект с 1 апреля заработает», — заявил он.

С учетом текущей геополитической обстановки одна из приоритетных задач — обеспечение технического и технологического суверенитета, продолжил руководитель республики. «Татарстан обладает развитым машиностроительным комплексом. Мы должны быстро адаптироваться под потребности, которые есть в дорожной отрасли. Важно использовать весь потенциал по импортозамещению», — заключил он.