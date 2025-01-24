Рустам Минниханов поручил усилить работу над расследованием коррупционных преступлений

Усилить работу в сфере выявления коррупционных преступлений поручил сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на итоговой коллегии Следственного комитета РТ.

«Важно усилить работу в части выявления и расследования коррупционных преступлений. Каждый рубль должен быть использован по назначению. Необходимо принять меры по усовершенствованию этого направления. Необходимо сосредоточить усилия на пресечении возможных злоупотреблений в сферах реализации национальных проектов, повысить эффективность взаимодействия с правоохранительными органами и исключить несогласованность действий следователя и оперативных служб», – заявил Раис Татарстана.