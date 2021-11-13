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Ру Тат
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Официальная хроника
13 ноября 2021  12:34

Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой тротуаров и дорог в Татарстане

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С учетом погодных условий в Татарстане необходимо усилить уборку дорог, тротуаров и общественных пространств, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что главы городов и районов должны уделить особое внимание состоянию дорожно-уличной сети и обеспечить на должном уровне безопасность населения.

«Главам городов и районов, руководителям профильных республиканских министерств необходимо обеспечить нормативное содержание объектов дорожно-уличной сети и городской среды. Для нас главное — обеспечить безопасность наших граждан, автомобилистов и пешеходов», — подчеркнул руководитель республики.

#уборка снега #рустам минниханов
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