Рустам Минниханов поручил своевременно организовать весенне-полевые работы

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Главная задача на сегодняшний день – своевременная организация весенне-полевых работ. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«В этом году приход положительных температур опережает среднегодовые значения, поэтому посевную необходимо провести в более сжатые сроки», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что следует ускорить подготовку техники к сезону полевых работ. Завершить ее ремонт и приемку он поручил к 15 марта. Важно также, по словам Раиса РТ, своевременно и в полном объеме закупить минеральные удобрения.

«В прошлом году внесли 83 кг действующего вещества на гектар. Эту задачу надо взять за основу. Господдержка на закупку удобрений предусмотрена», – отметил он.

Минниханов напомнил, что Татарстан находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому попросил уделить внимание мелиорации. «В этом году планируется ввести 5,7 тыс. га орошаемых земель. Каждый гектар на полях должен работать», – заявил он.

Раис РТ также заметил, что на полях увеличились карантинные фитосанитарные зоны. В связи с этим он поручил ужесточить контроль по фитосанитарному благополучию территорий.

«Большое внимание уделяется разработке и использованию отечественных сортов семян для обеспечения независимости от импорта. В этом вопросе рассчитываем на Агробиотехнопарк Казанского аграрного университета», – добавил он.

Татарстан успешно выполняет поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по обеспечению продовольственного суверенитета страны, продолжил руководить республики.

Так, за прошедшие пять лет производство молока выросло на 20%, объем инвестиций в АПК превысил 165 млрд рублей, создано более 64 тыс. новых скотомест, закуплено свыше 16 тыс. единиц сельхозтехники, экспорт сельхозпродукции увеличился почти в 2,5 раза, констатировал он.