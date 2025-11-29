news_header_top
Общество 29 ноября 2025 11:48

Рустам Минниханов поручил организовать мероприятия к Международному дню инвалидов

С 1 по 10 декабря в республике пройдет декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который в этом году отмечается 3 декабря. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, это событие дает возможность привлечь внимание широкой общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Он поручил руководителям республиканских органов, муниципальных образований, предприятий и организаций организовать культурные мероприятия и благотворительные акции, а также усилить работу по обеспечению занятости инвалидов, при этом особое внимание следует уделить участникам СВО с инвалидностью.

Раис Татарстана также подчеркнул важность продолжения работы по созданию доступной среды, в первую очередь для социальных объектов, общественных мест и жилого фонда, чтобы условия проживания и инфраструктура были максимально комфортными для всех жителей республики.

