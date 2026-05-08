Минниханов поручил на высоком уровне провести мероприятия ко Дню Победы в РТ

Праздничные мероприятия ко Дню Победы во всех городах и районах Татарстана должны пройти на высоком организационном уровне. Такое поручение дал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов республики. В обсуждении приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Минниханов напомнил, что в республике, как и по всей стране, проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он сообщил, что 7 мая состоялось заседание республиканских оргкомитетов по подготовке к празднованию годовщины Победы 1941-1945 годов, а также к проведению в 2026 году в Татарстане Года воинской и трудовой доблести.

Кроме того, в этот день прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и представителей предприятий трудовой доблести.

Раис Татарстана отметил, что основное праздничное мероприятие состоится 9 мая. В этот день в Казани традиционно пройдут церемонии возложения цветов и венков в Парке Победы и на воинских захоронениях на кладбищах, торжественное прохождение войск Казанского гарнизона и специальных подразделений, а затем шествие «Бессмертного полка».

Он поручил республиканскому активу принять участие в праздничных мероприятиях в закрепленных городах и районах и подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей и гостей должно оставаться главным приоритетом.

Также Минниханов сообщил, что на следующей неделе в республике пройдут крупные международные мероприятия. С 12 по 17 мая состоится XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Форум пройдет в рамках статуса Казани как культурной столицы исламского мира.

Помимо этого, запланированы заседания межправительственной комиссии России с зарубежными государствами и ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Завершая совещание, Раис Татарстана отметил, что неделя будет насыщенной, задачи распределены, и подчеркнул необходимость качественного проведения всех запланированных мероприятий.