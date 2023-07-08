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Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасный отдых детей в лагерях
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях. Об этом руководитель республики сказал на совещании в Доме Правительства.
«Сегодня в детских лагерях республики проходит летняя оздоровительная кампания. За первую смену отдохнули 73 429 детей, на вторую смену запланировано свыше 42 тыс. ребят», – приводит слова Раис республики его пресс-служба.
Для отдыха детей организованы условия в 180 учреждениях и четырех лагерях на черноморском побережье, в Краснодарском крае и Крыму с охватом 1 125 детей. «Могло быть и больше, но есть вопросы по логистике. Тем не менее эти маршруты тоже должны быть отработаны», – сказал Минниханов.
Также для более 300 детей участников спецоперации организован отдых в 47 лагерях, оздоровительную программу в Челнах проходят 80 детей из Лисичанска.
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