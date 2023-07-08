Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасный отдых детей в лагерях

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях. Об этом руководитель республики сказал на совещании в Доме Правительства.

«Сегодня в детских лагерях республики проходит летняя оздоровительная кампания. За первую смену отдохнули 73 429 детей, на вторую смену запланировано свыше 42 тыс. ребят», – приводит слова Раис республики его пресс-служба.

Для отдыха детей организованы условия в 180 учреждениях и четырех лагерях на черноморском побережье, в Краснодарском крае и Крыму с охватом 1 125 детей. «Могло быть и больше, но есть вопросы по логистике. Тем не менее эти маршруты тоже должны быть отработаны», – сказал Минниханов.

Также для более 300 детей участников спецоперации организован отдых в 47 лагерях, оздоровительную программу в Челнах проходят 80 детей из Лисичанска.