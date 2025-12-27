news_header_top
Общество 27 декабря 2025 11:24

Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность граждан в период новогодних праздников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность граждан в период новогодних праздников. Об этом он заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.

Так, Раис РТ поручил органам власти обеспечить строгое выполнение всех требований безопасности во время новогодних мероприятий. При этом Минниханов обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия органов власти и гражданского общества, а также на важность обеспечения бесперебойной работы всей необходимой инфраструктуры и оперативных служб.

«Никто не должен оставаться в стороне», – сказал Раис РТ.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #новогодние праздники
