Рустам Минниханов поручил Минлесхозу РТ и МЧС усилить меры пожарной безопасности в лесах

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Президент Татарстана Рустам Минниханов крайне обеспокоен ситуацией с лесными пожарами, которые происходят в соседних регионах. Ему ежедневно докладывают данные по республике, руководитель региона поручил усилить меры безопасности в лесах Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Масштабные лесные пожары происходят не в каких-то отдаленных от нас регионах, а в соседних. К сожалению, локальные возгорания фиксируются и у нас в республике. Президент поставил задачу перед Правительством РТ и главами муниципалитетов вести активную работу и строго следить за мерами пожарной безопасности и не допускать в леса людей», — отметила Галимова.

Перед МЧС и Минлесхозом Татарстана стоит задача исключить вероятность возгорания, а если оно все-таки возникло, то оперативно реагировать и устранять, добавила руководитель пресс-службы Президента РТ.