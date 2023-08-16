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Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил обратить внимание на профессиональную подготовку учителей. Об этом руководитель республики заявил на августовском совещании работников образования и науки в Казани.

«Статус, авторитет учителя — это очень важно. Нельзя забывать о преподавателях вузов. Подключите ректоров, чтобы рассмотреть все эти вопросы», — сказал Минниханов собравшимся.

Он отметил, что за прошедший учебный год педагогами, руководителями образовательных организаций, главами районов проведена большая работа в сфере образования.

Минниханов поблагодарил Правительство России за поддержку и взаимодействие. Отдельно выразил слова признательности министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову за личное участие в развитии образования в Татарстане и реализацию мероприятий в рамках Года педагога и наставника.

В завершение заседания Раис Татарстана вручил награды лучшим педагогическим работникам.