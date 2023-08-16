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Рустам Минниханов попросил обратить внимание на профессиональную подготовку учителей
Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил обратить внимание на профессиональную подготовку учителей. Об этом руководитель республики заявил на августовском совещании работников образования и науки в Казани.
«Статус, авторитет учителя — это очень важно. Нельзя забывать о преподавателях вузов. Подключите ректоров, чтобы рассмотреть все эти вопросы», — сказал Минниханов собравшимся.
Он отметил, что за прошедший учебный год педагогами, руководителями образовательных организаций, главами районов проведена большая работа в сфере образования.
Минниханов поблагодарил Правительство России за поддержку и взаимодействие. Отдельно выразил слова признательности министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову за личное участие в развитии образования в Татарстане и реализацию мероприятий в рамках Года педагога и наставника.
В завершение заседания Раис Татарстана вручил награды лучшим педагогическим работникам.
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