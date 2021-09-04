Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников первых игр стран СНГ в Казани на церемонии открытия. Он пожелал им спортивных успехов.

«Для нас большая честь принимать вам и организовывать первые игры стран СНГ. Уверен, что в Казани вам понравится, и вы станете нашими гостями не только в роли спортсменов. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание было комфортным и успешным», – обратился к участникам соревнований глава республики.

Напомним, сегодня состоялось открытие первых игр стран СНГ. В них будут участвовать более 1,1 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ.