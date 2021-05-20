news_header_top_970_100
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей
В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 мая 2021  10:54
Эльза Кузнецова

Рустам Минниханов поприветствовал участников клуба «Валдай» на татарском языке

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников клуба «Валдай» на татарском языке. 
«Хәерле иртә барыгызга да, хәерле көн, дуслар! Хаэрле кон, дуслар! (Доброе утро всем! Добрый день, друзья, — прим. Т-и»), — сказал руководитель республики, обращаясь к участникам клуба.
Начиная свое выступление, Минниханов вспомнил трагические события в школе №175.
«Хотел бы поблагодарить за поддержку. Были тяжелые моменты, когда случилась трагедия в гимназии №175, и когда не только Татарстан, Россия, все наши партнеры оказали нам сочувствие и поддержку», — сказал Президент Татарстана.
Центральноазиатская конференция клуба «Валдай» открылась в Казани в режиме очного участия. В конференции принимают участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное