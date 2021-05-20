Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников клуба «Валдай» на татарском языке.
«Хәерле иртә барыгызга да, хәерле көн, дуслар! Хаэрле кон, дуслар! (Доброе утро всем! Добрый день, друзья, — прим. Т-и»), — сказал руководитель республики, обращаясь к участникам клуба.
Начиная свое выступление, Минниханов вспомнил трагические события в школе №175.
«Хотел бы поблагодарить за поддержку. Были тяжелые моменты, когда случилась трагедия в гимназии №175, и когда не только Татарстан, Россия, все наши партнеры оказали нам сочувствие и поддержку», — сказал Президент Татарстана.
Центральноазиатская конференция клуба «Валдай» открылась в Казани в режиме очного участия. В конференции принимают участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.
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Рустам Минниханов поприветствовал участников клуба «Валдай» на татарском языке
Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников клуба «Валдай» на татарском языке.
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