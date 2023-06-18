Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей Сабантуя в Баку

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, посетил Сабантуй на набережной в центре Баку. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Минниханов поприветствовал участников и гостей события. «Где бы ни проживали представители татарского народа, Сабантуй для нас всех всегда остается одним из любимых и долгожданных событий. Его уникальность в том, что он объединяет на одной площадке представителей всех национальностей и вероисповеданий», — отметил он.

По последним данным, в Азербайджане проживает свыше 27 тыс. наших соотечественников. Здесь открыты Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел», общественное объединение «Татарстан», отделение общества татарских женщин «Ак калфак» и ряд других объединений, коллективы художественной самодеятельности.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Связи между Азербайджаном и Татарстаном с каждым годом укрепляются. Благодаря вашим усилиям здесь процветает татарская жизнь», — заявил Раис РТ.

Кроме того, с приветствием к гостям Сабантуя от лица Президента Азербайджана Ильхама Алиева выступил глава Минэкономики республики.