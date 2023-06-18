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Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей Сабантуя в Баку
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, посетил Сабантуй на набережной в центре Баку. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов поприветствовал участников и гостей события. «Где бы ни проживали представители татарского народа, Сабантуй для нас всех всегда остается одним из любимых и долгожданных событий. Его уникальность в том, что он объединяет на одной площадке представителей всех национальностей и вероисповеданий», — отметил он.
По последним данным, в Азербайджане проживает свыше 27 тыс. наших соотечественников. Здесь открыты Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел», общественное объединение «Татарстан», отделение общества татарских женщин «Ак калфак» и ряд других объединений, коллективы художественной самодеятельности.
«Связи между Азербайджаном и Татарстаном с каждым годом укрепляются. Благодаря вашим усилиям здесь процветает татарская жизнь», — заявил Раис РТ.
Кроме того, с приветствием к гостям Сабантуя от лица Президента Азербайджана Ильхама Алиева выступил глава Минэкономики республики.
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