Рустам Минниханов пообщался с летчиками-космонавтами в рамках Недели космоса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с летчиками-космонавтами Российской Федерации.Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча состоялась в рамках первой российской Недели космоса, которая приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В Татарстане также проходит «Декада Гагарина», включающая образовательные и культурные мероприятия, посвященные космической тематике.

Рустам Минниханов, обращаясь к гостям, отметил, что для республики большая честь принимать столь уважаемых представителей космической отрасли.

Участники встречи – космонавты с большим опытом полетов и длительной работы в космосе.

Александр Калери – российский космонавт, Герой Российской Федерации. Он совершил пять полетов общей продолжительностью 769 суток и выполнил пять выходов в открытый космос.

Юрий Усачев – Герой Российской Федерации, участник четырех космических полетов общей длительностью более 550 суток. Он также совершил семь выходов в открытый космос.

Рафаил Муртазин – начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия», участник отбора в отряд космонавтов НПО «Энергия». Он является одним из разработчиков «быстрой» схемы стыковки российских транспортных кораблей с МКС.