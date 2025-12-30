news_header_top
16+
Общество 30 декабря 2025 20:36

Рустам Минниханов показал, как бойцы СВО поздравляют татарстанцев с Новым годом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов показал, как бойцы СВО с передовой поздравляют татарстанцев с Новым годом. Соответствующий пост и видео он выложил в своем канале в МАХ.

Минниханов отметил, что именно поздравления бойцов являются самыми ценными и напоминают, что значат настоящий патриотизм и любовь к своему Отечеству.

«Гордость Татарстана – вы, наши герои! Ждем вашего скорейшего возвращения живыми и здоровыми. Желаю всем мира и благополучия в новом году! Победа обязательно будет на нашей стороне!» – пишет Минниханов на татарском.

Видео: канал МАХ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #герои СВО #Новый год
