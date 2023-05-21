Рустам Минниханов: «Пока есть Булгар, будут жить наша религия, язык, традиции»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на двух языках – татарском и русском – в Болгаре перед участниками праздника «Изге Болгар жыены». Мероприятие проводится в память о принятии волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.

«У нас сегодня праздник, торжество. Мы провели в прошлом году 1100-летие со дня принятия ислама. В этом году к юбилею добавился еще один год. В этом году у нас новые мероприятия, привезли реликвии, связанные с пророком Мухаммедом. Мне даже удалось прикоснуться к этим вещам. Каждый год весной мы собираемся здесь. Булгар – это наша основа. Пока есть Булгар, будут жить наша религия, язык, традиции», – заявил Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил дагестанских братьев, муфтия Дагестана за то, что привезли в республику реликвии, связанные с пророком Мухаммедом.

В речи на русском языке Рустам Минниханов заявил, что «религия, традиция живут благодаря нашим уважаемым хазратам, тем, кто проповедует ислам, кто имеет нравственность, понимает, что без религии, без Всевышнего у нас нет никакой перспективы».

Отдельно Раис Татарстана остановился на приезде в Казань Патриаха Кирилла. Он поблагодарил его за участие во всех мероприятиях KazanForum, группы «Россия – Исламский мир». «В своей речи он обозначил такую деталь, которую я слышал впервые, что ислам и православие могут противостоять тем неправильным движениям, что есть в мире, и это правда», – резюмировал Минниханов и сообщил, что глава РПЦ просил передать поклон и поздравления всем мусульманам.