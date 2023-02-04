Рустам Минниханов: «Подвиги Гани Сафиуллина навсегда останутся в наших сердцах»

Президент Татарстана открыл мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Боевой генерал из Татарстана лично участвовал в разгроме нацистов под Сталинградом, Курском и на Днепре. В республике всегда будут помнить и чтить память героев нашей страны, отметил Рустам Минниханов.

Памятную доску Гани Сафиуллину установили на стене дома, где раньше проживал герой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гани Сафиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром»

Событие прошло в самом центре Казани – памятную доску установили на стене дома, где раньше проживал герой. С раннего утра, еще до старта официальной части церемонии, к месту начали приходить люди с цветами в руках – представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся военных училищ и все те, кому небезразлична история героических земляков Татарстана.

Чуть позже на площадку прибыли высокие гости – Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители органов власти. Руководитель республики напомнил собравшимся, что в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч татарстанцев ушли на фронт ради достижения общей победы.

С раннего утра, еще до старта официальной части церемонии, к месту начали приходить люди с цветами в руках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из них был Гани Сафиуллин, который принял активное участие в знаменитой Сталинградской битве, внеся немалый вклад в разгром фашистских войск на берегах Волги.

«Его подвиги навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. <…> На фронтах Великой Отечественной войны Гани Сафиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром. Командуя 37-й стрелковой дивизией, он принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений – разгроме немецких войск под Сталинградом», - обратился к участникам события Рустам Минниханов.

«Мы помним и чтим память героев нашей страны»

Он добавил, что Гани Сафиуллин также принимал участие в Смоленском сражении, в Донбасской и Харьковской оборонительных операциях, в Курской битве и сражении за Днепр. За личное мужество и героизм в 1943 году Гани Сафиуллину присвоили звание Героя Советского Союза.

Рустам Минниханов: «Его подвиги навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Гани Сафиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Второго февраля наша страна отметила 80-летие со дня разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мы помним и чтим память героев нашей страны. Численность уроженцев и жителей Татарстана, призванных в ряды Красной Армии во время Великой Отечественной войны, составила порядка 700 тыс. человек. Более половины из них погибли и пропали без вести. Память о них будет вечно жить в наших сердцах», - подчеркнул Президент Татарстана и предложил собравшимся почтить память павших героев минутой молчания.

В заключение своей речи он подчеркнул, что боевая доблесть и героизм участников Великой Отечественной войны – подлинный пример для подрастающего поколения татарстанцев.

«Любовь к Родине, доблесть в боях – достойный пример для молодого поколения. Наша задача – сберечь и сохранить память о великих людях, героях нашей страны», - резюмировал Рустам Минниханов.

Ахат Юлашев: «Достойно закончив воинскую службу, он активно включился в ветеранское движение и наладил работу по заботе о фронтовиках, инвалидах войны и семьях погибших воинов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наладил работу по заботе о фронтовиках, инвалидах войны и семьях погибших»

Слова Президента РТ дополнил председатель координационного совета Союза ветеранов Татарстана, ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Ахат Юлашев. Он отметил, что республика внесла большой вклад в дело общей победы над фашистскими захватчиками в годы ВОВ.

«Символично, что наш земляк генерал Гани Сафиуллин внес значительный вклад в победу, умело командовав при обороне Сталинграда. Достойно закончив воинскую службу, он вернулся в родную республику и активно включился в ветеранское движение. <…> Он наладил работу по заботе о фронтовиках, инвалидах войны и семьях погибших воинов. Передавал молодому поколению героические и трудовые традиции народа и Вооруженных сил, занимался патриотическим воспитанием молодежи, ее подготовкой к службе в армии», - рассказал Ахат Юлашев.

Валерий Миронченко: «Наш земляк Гани Сафиуллин был активным участником этой битвы, открытие мемориальной доски – это пример для подражания нашей молодежи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В заключительной части мероприятия перед собравшимися также выступил начальник Казанского суворовского училища Валерий Миронченко. Он подчеркнул чрезвычайную важность памятной даты 80-летия победы под Сталинградом.

«Трудно представить, что бы случилось, если бы мы проиграли это сражение. Тогда бы орда немецко-фашистских войск двинулась на Кавказ, захватывая нефтяные месторождения. А нефть – это бензин для танковых частей немцев. Но наши войска на Сталинградском фронте связали силы немцев, важность сражения была огромной. Наш земляк Гани Сафиуллин был активным участником этой битвы, открытие мемориальной доски – это пример для подражания нашей молодежи», - резюмировал Валерий Миронченко.

Рустам Минниханов вместе с другими участниками события возложил букет алых роз к подножию открытой памятной доски Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По окончании вступительных слов Рустам Минниханов вместе с другими участниками события возложил букет алых роз к подножию открытой памятной доски.