Рустам Минниханов: Подвиг майора Гаврилова — это символ стойкости, бесстрашия и мужества

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Сегодня, 22 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия бюста Героя Советского союза, защитника Брестской крепости майора Петра Гаврилова. Бюст установили на родине героя — в селе Авильдино Пестречинского района Татарстана.

«Оборона Брестской крепости стала одним из героических сражений начала Великой Отечественной войны. Подвиг майора Гаврилова — это символ стойкости, бесстрашия и мужества. Установка бюста Петра Гаврилова — это знак нашего уважения к выдающимся личностям, отношения к нашему прошлому. Мы должны воспитывать детей на примерах таких героев, каким был Петр Гаврилов. Его любовь к Родине, доблесть в боях — достойный пример для молодежи», — заявил Рустам Минниханов.

При этом Президент РТ подчеркнул, что память о Петре Гаврилове увековечена названиями улиц в разных городах России. Кроме того, она хранится в сердцах людей.

Майор Петр Гаврилов с 22 июня по 23 июля 1941 года руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Ему удалось сплотить вокруг себя уцелевших бойцов и командиров и обеспечить защиту мест, наиболее уязвимых для прорыва врага.

«Белоруссия наиболее пострадала во время начала Великой Отечественной войны. В наше время кто-то пытается переписать историю и снести памятники нашим героям, воинам-освободителям. Имя Петра Гаврилова в Бресте знают все. Во всех четырех музеях есть отдельный уголок, посвященный ему. Он яркий пример того, как нужно любить и защищать свою Родину», — отметил в своем выступлении почетный консул Республики Беларусь Константин Анисимов.

Президент Татарстана возложил цветы к бюсту Петра Гаврилова, после чего по видеосвязи к церемонии присоединилась внучка героя, которая сейчас живет в Краснодаре. Она поблагодарила руководство Татарстана за то, что в республике продолжают чтить память о ее деде и установили его бюст в родной деревне.

Среди местных жителей, посетивших церемонию, были и те, кто лично видел Петра Гаврилова, когда он приезжал в Альвидино. Например, родители Александра Козлова были лично знакомы с героем и организовывали встречи ветерана с молодежью в местной школе.

«Мой папа работал директором школы, а мама была учительницей. Гаврилов приезжал, когда я был еще ребенком. Он был простым обычным человеком и никогда не говорил о том, что он совершил подвиг. Конечно, он рассказывал истории и про войну, и про сражение в Брестской крепости, но никогда не говорил о своем героизме», — заметил местный житель.

Собеседник агентства добавил, что подвигом Петра Гаврилова гордятся все местные жители, однако не стоит забывать и о героизме 90 уроженцев Альвидина, которые погибли во время Великой Отечественной войны, а также о деяниях тех, кто вернулся с фронта живым.