Общество 28 апреля 2026 09:35

Рустам Минниханов подписал закон о квотах для трудоустройства участников СВО в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Документ ранее одобрил Госсовет республики. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно новым правилам, работодатели, у которых работает более 200 человек, должны будут выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. Размер квоты будут рассчитывать исходя из среднесписочной численности сотрудников за предыдущий квартал.

Закон касается двух категорий: ветеранов боевых действий, которые непосредственно участвовали в выполнении задач, а также тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России.

При этом предусмотрены ситуации, когда работодателей освобождают от выполнения квоты. Это возможно в случае банкротства, сокращения штата, отсутствия подходящих кандидатов, зарегистрированных в службе занятости, а также если речь идет об общественных объединениях инвалидов.

Кроме того, работодатели смогут направлять заявки на профессиональное обучение участников СВО с последующим трудоустройством. Также им предстоит ежемесячно отчитываться о выполнении установленной квоты.

#трудоустройство #помощь участникам СВО #законодательство РТ #Рустам Минниханов
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
