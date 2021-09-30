Минниханов принял участие в подключении газа к домам села Пермяки Высокогорского района

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подключения сетевого газа к жилым домам села Пермяки Высокогорского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Газорегуляторный пункт введен в эксплуатацию в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций РТ на 2019-2023 годы. Объект введен на год раньше срока.

До границ земельных участков построены порядка 1000 газопроводов-вводов.

Рустам Минниханов назвал сегодняшнее подключение сетевого газа к жилым домам большим событием для села Пермяки и поблагодарил газовиков за то, что сегодня 944 домохозяйства имеют возможность бесплатного подключения к газу. «Газ в доме — это тепло, комфорт и стабильность», — подчеркнул Президент РТ.

Бесплатную газификацию частных домов в России предполагается завершить до 2023 года. О старте социальной программы газификации объявил Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.