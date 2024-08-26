Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал внедрение полимерных решений в дорожную отрасль. При возведении дорог необходимо активно внедрять инновационные технологии, сказал руководитель республики заявил на круглом столе по расширению использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве. Мероприятие прошло на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в «Казань Экспо».

«Больше инноваций надо. Дороги становятся сложнее, погодно-климатические условия меняются, нагрузка значительная, поэтому без науки мы далеко не продвинемся. А наличие качественных дорог – это залог процветания территории, страны. Сегодня в России строится беспрецедентно большой объем дорог. Хочется, чтобы эта динамика сохранилась», – сказал Раис РТ.

Замначальника Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора Георгий Гончаров сообщил, что за 2016–2023 годы компания применила более 2 тыс. новых материалов на объектах протяженностью 8 тыс. км.

«Ведем исследования по пересмотру методов проектирования дорожных одежд с учетом возросших нагрузок на земполотно, интенсивности движения. Проводим исследования, направленные на обеспечение долговечности и увеличение межремонтных сроков дорожной одежды. Работаем над тем, чтобы внедрить что-то новое. Хотим попробовать асфальтобетонную смесь в рамках межведомственных испытаний», – поделился он.

Минниханов добавил, что из-за роста интенсивности движения и грузоподъемности необходимо использовать более износостойкие материалы. «Все это требует от нас необходимых решений. Вы затронули очень важную тему», – обратился он к докладчику.

Руководитель проекта строительства М12 ГК «Автодор» Виталий Шмаров проинформировал о внедрении современных технических решений на искусственных сооружениях скоростной трассы. Сейчас на автодороге М12 Москва – Казань протяженностью более 800 км расположены свыше 300 искусственных сооружений, около 20 многофункциональных зон. «Это возможность не только быстро добраться из точки А в точку Б, но и воспользоваться качественной инфраструктурой для отдыха. Сейчас идем дальше – в этом году планируем запустить дорогу до Екатеринбурга», – заметил спикер.

По его словам, для безопасности движения госкомпания хочет внедрить цветные покрытия, которые применяются для благоустройства и строительства велодорожек. Речь идет о применении щебеночно-мастичного асфальтобетона, окрашенного цветным защитным составом на остановочной полосе моста через Оку.

«Мост через Волгу – это уникальный проект. И сама трасса М12 очень впечатляет, эта дорога сблизила нас с Москвой. В течение дня можно съездить туда и обратно. Самое главное, что появились комплексные объекты дорожного сервиса. Хороший проект», – подчеркнул Минниханов.

Ректор КГАСУ Рашит Низамов представил научно-инновационные разработки вуза. Это внедрение модифицирующей стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и разработка конструкций дорожных одежд с применением обработанных и модифицированных минеральных материалов. «В этом году был разработан новый модифицированный состав, в нем использованы только отечественные компоненты. Он запатентован, может заменить зарубежные добавки», – отметил докладчик.

Компания «Полипласт» презентовала новые решения для ремонта, защиты и гидроизоляции искусственных сооружений. По программе импортозамещения на завершающей стадии находится научно-техническая работа по созданию материалов для гидроизоляции мостового полотна под укладку асфальтобетона. Планируется задействовать локальное производство материалов на отечественном сырье. Ожидается, что это позволит снизить цену на конечный продукт на 10-12% по сравнению с импортным аналогом.

«Эта технология поможет на 25 лет продлить срок службы. Это в десятки раз дешевле», – уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслан Хайруллин рассказал о развитии полимерных решений для дорожной отрасли. Это геосинтетика для дорог, шумозащитные экраны, полимерные дисперсии для дорожных разметок.

«На основе нашего сырья отраслевыми партнерами производятся сотни различных материалов для строительства инфраструктурных объектов, а также формируется новый подход по управлению стоимостью жизненного цикла покрытий автодорог», – заявил Хайруллин.

По словам Минниханова, для дорожного строительства нужно разрабатывать новые материалы, технологии. «Мы с руководством СИБУРа обсуждали, что через комиссию Госсовета РФ по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” эти темы надо продвигать. Нужны опытно-экспериментальные участки для пилотных исследований. И потом этот опыт можно будет тиражировать. Ниша огромная, просто надо работать», – заключил Раис Татарстана.