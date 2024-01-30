Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал создание Стратегии развития АПК Татарстана до 2030 года. Об этом руководитель республики заявил на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Это очень важный документ. Нужна хорошая аналитика — куда дальше двигаться. Считаю, что стратегию нужно разработать и принять», — сказал Раис РТ.

Минниханов напомнил, что прошедший год был очень сложным для аграриев из-за жары и засухи. Татарстан смог собрать лишь 3,6 млн тонн зерна, причем во многом — благодаря использованию агротехнологий.

«Мы помним, когда в 2010 году получили 700 тыс. тонн зерна. Засуха была такая же. Мелиорация, использование засухоустойчивых сортов семян, технологий позволили удержаться и обеспечить себя зерном. Хотя вложили намного больше, недополучили значительно. Но могло быть еще хуже», — заметил он.

Сегодня основная задача — успешная организация весенне-полевых работ. И во многом это зависит от качественной подготовки сельхозтехники, отметил руководитель республики. Актуальным, по его словам, остается вопрос с запасными частями. «Сегодня 15 организаций в республике изготавливают запчасти, в том числе на импортную технику. Есть те, кто находит возможности работать по параллельному импорту», — подчеркнул Раис РТ.

Он попросил Минпромторг и Минсельхозпрод подумать над тем, как можно организовать работу по производству отечественной техники и запчастей на территории республики. «Из-за засухи и недостатка влаги нам необходимо перестроиться. Эксперты отмечают высокую эффективность комплексных жидких удобрений. Нужно усилить работу по их применению», — добавил Минниханов.

В связи с этим принято решение о субсидировании 50% стоимости покупки техники и оборудования для производства, хранения и внесения жидких удобрений. Кроме того, в этом году субсидии на приобретение удобрений сохранятся — нужно накопить не менее 50 килограммов действующего вещества.

«Риски большие. Нам надо страховать посевы. Минсельхозпроду совместно со страховыми компаниями необходимо обеспечить постоянное взаимодействие с хозяйствами по вопросу страхования. В условиях засухи большое внимание нужно уделить мелиорации. Но в то же время у нас есть незадействованные гидротехнические сооружения. Здесь надо сформировать программу», — обратился руководитель республики к собравшимся.

Раис РТ заверил, что, несмотря на все сложности, поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена. Он также поблагодарил сельчан за помощь участникам специальной военной операции (СВО). «Аграрии республики направляют сотни тонн сельхозпродукции нашим бойцам и в новые регионы. Кроме того, в новых регионах Татпотребсоюз открыл свои магазины», — заключил он.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что будет повышена эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. «Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.