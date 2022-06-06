Рустам Минниханов поддержал предложение Надежды Бабкиной провести «Песни России» в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение народной артистки РФ Надежды Бабкиной провести фестиваль «Песни России» в Казани в следующем году. Такая идея была высказана сегодня на встрече руководителя республики с представителями творческой интеллигенции и активистами Русского национально-культурного объединения РТ.

«Надежда Георгиевна Бабкина передала в Ваш адрес слова благодарности за поддержку проектов по развитию культуры разных народов. У нее есть федеральный проект „Песни России”, который проводится в уличном формате каждый год на территории того или иного региона. Она предложила в 2023 году провести его в Казани. Проект финансируется Министерством культуры России», — сказала Рустаму Минниханову председатель правления Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

По ее словам, это фестиваль разных народов, национальных коллективов, проживающих в регионах России. Александровская предположила, что мероприятия может пройти на набережной Казанки. «Она не уточняла время года, [подходящее для] проведения фестиваля, но мне представляется летний период», — отметила руководитель организации.

Президент Татарстана добавил, что мероприятие можно провести в День русского языка, День России или День республики.