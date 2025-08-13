news_header_top
Общество 13 августа 2025 11:59

Рустам Минниханов поддержал идею проведения Конгресса молодых учёных в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

В 2026 году исполнится 30 лет движению молодых ученых и специалистов Татарстана. К этой дате можно провести в республике Конгресс молодых ученых, который сейчас проводится на федеральном уровне. С такой инициативой к Раису Татарстана Рустаму Минниханову обратилась председатель движения Юлия Кареева.

«В следующем году нашей организации исполняется 30 лет. Она является, пожалуй, единственной в стране, которая имеет такую богатую историю. В рамках празднования мы предлагаем провести республиканский научно-технический форум в формате Конгресса молодых ученых, который проводится на федеральном уровне», – обратилась она к руководителю республики.

Раис Татарстана поддержал идею и дал соответствующие поручения.

«Министерство по делам молодежи активно работает по этой тематике. Мы поддержим. Министр здесь, Лейла Ринатовна [Фазлеева] – это ваш периметр. Давайте красиво это организуем, принимайте», – сказал Минниханов.

#Рустам Минниханов #молодые ученые
