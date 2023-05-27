news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 27 мая 2023 19:27

Рустам Минниханов подарил микроавтобус Национально-культурной автономии татар Астрахани

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Рустам Минниханов подарил микроавтобус Национально-культурной автономии татар Астрахани

Раис Татарстана Рустам Минниханов подарил Национально-культурной автономии татар Астраханской области микроавтобус «Газель Next». На Всероссийском сельском Сабантуе в селе Джемали награду вручили председателю организации Динаре Мазитовой.

Кроме того, руководитель республики вручил государственные награды татарской общине Астрахани:

— Динаре Мазитовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ».
— Медалью РТ «За доблестный труд» награжден заместитель председателя Национально-культурной автономии татар Астраханской области Ринат Аюпов.
— Звания «Заслуженный учитель РТ» удостоена директор астраханской средней общеобразовательной школы № 74 имени Габдуллы Тукая Надежда Гоголева.

— Звания «Заслуженный работник физической культуры РТ » удостоен тренер по греко-римской борьбе в спортивной школе имени олимпийского чемпиона Астраханской области Бориса Кузнецова Фарит Кадыров.

#всероссийский сельский сабантуй #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное