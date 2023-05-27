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Рустам Минниханов подарил микроавтобус Национально-культурной автономии татар Астрахани
Раис Татарстана Рустам Минниханов подарил Национально-культурной автономии татар Астраханской области микроавтобус «Газель Next». На Всероссийском сельском Сабантуе в селе Джемали награду вручили председателю организации Динаре Мазитовой.
Кроме того, руководитель республики вручил государственные награды татарской общине Астрахани:
— Динаре Мазитовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ».
— Медалью РТ «За доблестный труд» награжден заместитель председателя Национально-культурной автономии татар Астраханской области Ринат Аюпов.
— Звания «Заслуженный учитель РТ» удостоена директор астраханской средней общеобразовательной школы № 74 имени Габдуллы Тукая Надежда Гоголева.
— Звания «Заслуженный работник физической культуры РТ » удостоен тренер по греко-римской борьбе в спортивной школе имени олимпийского чемпиона Астраханской области Бориса Кузнецова Фарит Кадыров.
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