Рустам Минниханов побывал в молодежном центре «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил образовательный центр «Сэлэт-Ак Барс», расположенный в Крыму, ознакомился с условиями размещения детей и программой центра. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Площадка ориентирована на развитие и досуг молодежи – здесь собираются одаренные школьники и студенты из различных регионов России, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

К концу июля центр принял 1435 участников. Попасть на смену можно только по итогам конкурсного отбора.

Основными критериями являются высокие баллы по итогам учебы, победы в олимпиадах и научных конкурсах. Дополнительными преимуществами становятся спортивные достижения и участие в культурных или волонтерских инициативах.

Также в рамках программы социальной поддержки в лагере отдыхают дети из Луганской Народной Республики.