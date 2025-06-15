Рустам Минниханов поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники! Этот день — ещё один повод выразить искреннюю благодарность всем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья и спасает жизни людей», — отметил Минниханов.

Он поблагодарил всех представителей сферы здравоохранения за самоотверженный труд и пожелал успехов в работе, крепкого здоровья и счастья.

День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».