Рустам Минниханов поблагодарил капитана «Ак Барса» Зарипова за визит к 103-летней фанатке

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях пост с благодарностью в адрес капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова за его визит к 103-летней фанатке казанского клуба.

«Порадовали Хадичу Салаховну. В свои 103 года активно болеет за Ак Барс. Зарипов молодец, что навестил!» – написал Минниханов.

К посту президент Татарстана прикрепил фотографию, где Зарипов за столом дарит болельщице Хадиче Шайдуллиной свитер «Ак Барса» со 103-м игровым номером.

Напомним, ранее в Казани прошел международный хоккейный турнир с участием команд из 13 стран мира.