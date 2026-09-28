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Общество 28 сентября 2026 10:32

Рустам Минниханов поблагодарил духовенство за защиту традиционных ценностей

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В современных реалиях традиционные ценности находятся под ударом. Об этом во время послания Госсовету Татарстана заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«В современных условиях наши духовные ценности находятся под пристальным вниманием деструктивных сил. Мы наблюдаем попытки навязать чужие смыслы и использовать веру в качестве инструмента давления», – отметил он.

В этих условиях особую роль играют традиционные религиозные организации, которые являются гарантом сохранения исторических устоев и духовного здоровья общества, подчеркнул Минниханов.

Он выразил благодарность представителям духовенства за их преданность отечеству. Раис Татарстана также пообещал продолжить всестороннюю поддержку социальных инициатив конфессий.

#ПосланиеМинниханова2026
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