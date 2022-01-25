Рустам Минниханов: По обслуживанию населения на речном транспорте к нам много претензий

Поступает много претензий от жителей Татарстана по обслуживанию на речном транспорте. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В плачевном состоянии находятся причалы, и сами суда старенькие. Только „Метеоры” ремонтировали. Пока по обслуживанию населения на речном транспорте к нам много претензий. Я целиком и полностью в свой адрес принимаю эти замечания», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что необходимо обратить серьезное внимание на речной транспорт. «Состояние наших судов оставляет желать лучшего. А ведь этим видом транспорта в основном пользуются люди, которые не имеют высокого дохода, они едут на свои дачи. Нам надо вмешаться в этот вопрос. Я прошу Минтранс его проработать. Понятно, что межрегиональные соглашения подписали, но нам надо, чтобы наша внутренняя сеть была эффективной», — отметил он.